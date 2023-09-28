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Кремль объяснил рост оборонных расходов России

Ведомости

Существенное наращивание Россией оборонных расходов, заложенное в проекте федерального бюджета, связано с развязанной против страны гибридной войной и продолжающейся спецоперацией на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду гибридной войны, которая развязана против нас. И это требует высоких расходов», – рассказал он.

Как писали ранее «Ведомости», в проекте бюджета в 2024 г. предусмотрено выделение на национальную оборону 10,07 трлн руб. – 29,3% от всех трат. Траты на национальную безопасность могут составить 3,4 трлн руб. (9,2%), на социальную политику – 7,7 трлн руб. (21,1%), а на национальную экономику – 3,9 трлн руб. (10,7%).

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В открытой части бюджета в следующем году указано 25,5 трлн из 36,6 трлн руб., следует из пояснительной записки. По программным статьям (в разрезе госпрограмм, которые лежат в основе формирования бюджета) закрытая часть составляет в 2024 г. 3,8 трлн из 24,07 трлн руб., по непрограммным (в том числе развитие пенсионной системы) – 7,3 трлн из 12,56 трлн руб.

В следующем году расходы вырастут на 24% по сравнению с утвержденными бюджетом – до 36,6 трлн руб., доходы – на 29% до 35 трлн руб. Нефтегазовые доходы на 2024 г. прогнозируются в 11,504 трлн руб., ненефтегазовые – в 23,522 трлн руб. Отмечается, что рост ННГД относительно 2023 г. обусловлен рядом «разовых» поступлений, дальнейшее увеличение показателя связано с ростом доходов от основных внутренних налогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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