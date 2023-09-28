Кремль объяснил рост оборонных расходов России

В следующем году расходы вырастут на 24% по сравнению с утвержденными бюджетом – до 36,6 трлн руб., доходы – на 29% до 35 трлн руб. Нефтегазовые доходы на 2024 г. прогнозируются в 11,504 трлн руб., ненефтегазовые – в 23,522 трлн руб. Отмечается, что рост ННГД относительно 2023 г. обусловлен рядом «разовых» поступлений, дальнейшее увеличение показателя связано с ростом доходов от основных внутренних налогов.