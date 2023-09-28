Кремль объяснил рост оборонных расходов России
Существенное наращивание Россией оборонных расходов, заложенное в проекте федерального бюджета, связано с развязанной против страны гибридной войной и продолжающейся спецоперацией на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду гибридной войны, которая развязана против нас. И это требует высоких расходов», – рассказал он.
Как писали ранее «Ведомости», в проекте бюджета в 2024 г. предусмотрено выделение на национальную оборону 10,07 трлн руб. – 29,3% от всех трат. Траты на национальную безопасность могут составить 3,4 трлн руб. (9,2%), на социальную политику – 7,7 трлн руб. (21,1%), а на национальную экономику – 3,9 трлн руб. (10,7%).
В открытой части бюджета в следующем году указано 25,5 трлн из 36,6 трлн руб., следует из пояснительной записки. По программным статьям (в разрезе госпрограмм, которые лежат в основе формирования бюджета) закрытая часть составляет в 2024 г. 3,8 трлн из 24,07 трлн руб., по непрограммным (в том числе развитие пенсионной системы) – 7,3 трлн из 12,56 трлн руб.
В следующем году расходы вырастут на 24% по сравнению с утвержденными бюджетом – до 36,6 трлн руб., доходы – на 29% до 35 трлн руб. Нефтегазовые доходы на 2024 г. прогнозируются в 11,504 трлн руб., ненефтегазовые – в 23,522 трлн руб. Отмечается, что рост ННГД относительно 2023 г. обусловлен рядом «разовых» поступлений, дальнейшее увеличение показателя связано с ростом доходов от основных внутренних налогов.