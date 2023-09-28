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Политика

Евросоюз планирует повысить оборонный потенциал для противостояния России

Ведомости

Евросоюз намерен повысить свой оборонный потенциал для противостояния России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект декларации саммита в Гранаде.

«Мы будем укреплять нашу оборонную готовность и развивать европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, в том числе за счет увеличения инвестиций», – цитирует Politico текст, подготовленный к неформальной встрече лидеров, которая пройдет в испанской Гранаде на следующей неделе.

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По информации издания, так называемая Гранадская декларация направлена на подготовку политического курса Европейской комиссии и затрагивает вопросы конкурентоспособности, миграции и расширения ЕС. В тексте утверждается, что ЕС укрепит «европейский суверенитет и является геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание на нашем континенте».

Politico допускает, что проект заявления может измениться.

С 1 июля к Испании на полгода перешло председательство в Совете ЕС, поэтому очередной саммит Европейского политического сообщества начнется 5 октября в испанской Гранаде. Предполагается, что это будет первое официальное собрание, посвященное расширению ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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