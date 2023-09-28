Евросоюз планирует повысить оборонный потенциал для противостояния России
Евросоюз намерен повысить свой оборонный потенциал для противостояния России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект декларации саммита в Гранаде.
«Мы будем укреплять нашу оборонную готовность и развивать европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, в том числе за счет увеличения инвестиций», – цитирует Politico текст, подготовленный к неформальной встрече лидеров, которая пройдет в испанской Гранаде на следующей неделе.
По информации издания, так называемая Гранадская декларация направлена на подготовку политического курса Европейской комиссии и затрагивает вопросы конкурентоспособности, миграции и расширения ЕС. В тексте утверждается, что ЕС укрепит «европейский суверенитет и является геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание на нашем континенте».
Politico допускает, что проект заявления может измениться.
С 1 июля к Испании на полгода перешло председательство в Совете ЕС, поэтому очередной саммит Европейского политического сообщества начнется 5 октября в испанской Гранаде. Предполагается, что это будет первое официальное собрание, посвященное расширению ЕС.