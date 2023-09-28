Евросоюз планирует повысить оборонный потенциал для противостояния России

По информации издания, так называемая Гранадская декларация направлена на подготовку политического курса Европейской комиссии и затрагивает вопросы конкурентоспособности, миграции и расширения ЕС. В тексте утверждается, что ЕС укрепит «европейский суверенитет и является геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание на нашем континенте».