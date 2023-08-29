Новые члены могут быть приняты в Евросоюз к 2030 году

По словам Мишеля, недавно вступившим в ЕС государствам могут ограничить право вето на вступление новых участников, чтобы «прошлые конфликты не были перенесены в ЕС» и использованы для блокирования вступления соседей. На предстоящем саммите Евросоюза лидеры стран будут обсуждать и вопрос членства Украины и Молдавии. «Окно возможностей открыто. Мы начнем диалог о вступлении с Украиной и Молдавией. Также я ожидаю, что представители Боснии и Герцеговины и грузины также сядут за стол переговоров», – сказал чиновник.