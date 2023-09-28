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Путин: выборы в России прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал результаты сентябрьских выборов в регионах достойными, они прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе. Об этом он сообщил в ходе встречи с избранными главами субъектов России. 

«Результаты выборов глав регионов весьма убедительные. Часто об этом говорим. Это так и есть. Такой уровень доверия означает еще большую ответственность. Уверен, вы это понимаете», – сказал он, обращаясь к 26 избранным глав регионов. 

Путин также отметил, что высокая явка продемонстрировала растущую гражданскую зрелость общества. «Люди понимают, насколько это важно – участвовать в выборах, ответственно определять будущее своего региона, своей страны, а значит – будущее своей семьи и своих детей», – добавил президент. 

Глава государства отметил, что впервые на исторических территориях России прошли выборы по законодательству страны. «И это, безусловно, значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны», – сказал президент. 

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Выборы глав регионов прошли в России 10 сентября (в большинстве субъектов – в течение трех дней с 8 по 10 сентября). На прямых выборах голосовали за глав 21 региона, еще пятеро региональных руководителей (ЯНАО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) избрали заксобрания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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