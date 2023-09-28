Путин: выборы в России прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе
Президент России Владимир Путин назвал результаты сентябрьских выборов в регионах достойными, они прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе. Об этом он сообщил в ходе встречи с избранными главами субъектов России.
«Результаты выборов глав регионов весьма убедительные. Часто об этом говорим. Это так и есть. Такой уровень доверия означает еще большую ответственность. Уверен, вы это понимаете», – сказал он, обращаясь к 26 избранным глав регионов.
Путин также отметил, что высокая явка продемонстрировала растущую гражданскую зрелость общества. «Люди понимают, насколько это важно – участвовать в выборах, ответственно определять будущее своего региона, своей страны, а значит – будущее своей семьи и своих детей», – добавил президент.
Глава государства отметил, что впервые на исторических территориях России прошли выборы по законодательству страны. «И это, безусловно, значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны», – сказал президент.
Выборы глав регионов прошли в России 10 сентября (в большинстве субъектов – в течение трех дней с 8 по 10 сентября). На прямых выборах голосовали за глав 21 региона, еще пятеро региональных руководителей (ЯНАО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) избрали заксобрания.