ВКС России сбили украинский штурмовик Су-25 в ДНР

Кроме того, за последние сутки в ДНР и Запорожской области были уничтожены 26 украинских беспилотников и перехвачено четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха». В районе Федоровки ДНР российская армия поразила командно-наблюдательный пункт ВСУ.