ВКС России сбили украинский штурмовик Су-25 в ДНР
Российская истребительная авиация сбила штурмовик Су-25 ВСУ в районе Торецкого в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Торецкое Донецкой народной республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», – говорится в сводке.
Кроме того, за последние сутки в ДНР и Запорожской области были уничтожены 26 украинских беспилотников и перехвачено четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха». В районе Федоровки ДНР российская армия поразила командно-наблюдательный пункт ВСУ.
На донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях в общей сложности Вооруженные силы (ВС) РФ отразили пять атак противника. Также на запорожском направлении была уничтожена боевая машина пехоты Bradley. На южнодонецком направлении в Запорожской области российские военные нанесли удар по группе украинских диверсантов.
В районе Огурцово Харьковской области ВС РФ уничтожили склад ВСУ с боеприпасами. Кроме того, вблизи Богдановки Кировоградской области был поражен арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины.
27 сентября Минобороны сообщило об уничтожении шести самоходных артиллерийских установок М777 производства США. В сводке за 28 сентября говорится о поражении двух таких установок. Кроме того, накануне российские военные отбили 12 атак штурмовых групп, нанесли огневое поражение 12 боевым бригадам, а также уничтожили группу украинских диверсантов.