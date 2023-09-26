Что сказал Шойгу на коллегии Минобороны по наращиванию боевой мощи. Главное

В связи с этим войска Восточного военного округа (ВВО) совершенствуют оперативную и боевую подготовки. Например, в июне прошли учения Тихоокеанского флота, к которым привлекли более 11 000 военных, 67 кораблей и судов обеспечения, 35 самолетов и вертолетов. В июле состоялись российско-китайские учения «Север. Взаимодействие-2023»: 12 кораблей, в том числе подводная лодка, а также 28 самолетов и 10 вертолетов отработали совместные действия в различных условиях. 25 сентября завершились учения «Финвал-2023»: к ним привлекали около 10 000 военнослужащих и более 50 единиц боевой техники.