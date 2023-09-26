Что сказал Шойгу на коллегии Минобороны по наращиванию боевой мощи. Главное

Что сказал Шойгу на коллегии Минобороны по наращиванию боевой мощи. ГлавноеПлан мероприятий разработан до 2025 года
Вооруженные силы России продолжат наращивать боевую мощь до 2025 г. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
Заседание прошло в режиме видео-конференц-связи. На кадрах, опубликованных Министерством обороны, видно, что в нем принял участие командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов. Ранее украинское командование сообщило, что он якобы погиб в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября.
«Продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 г. позволит достичь намеченных целей», – сказал Шойгу.
По словам министра, все это происходит в то время, как США и их союзники продолжают вооружать ВСУ, а «киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы на убой». «Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», – считает глава Минобороны.
Шойгу также рассказал, что с начала сентября ВС России уничтожили более 17 000 бойцов ВСУ и свыше 2700 единиц вооружения и техники, украинские войска несут серьезные потери по всей зоне ведения боевых действий.
Глава ведомства доложил, как совершенствуется система военной подготовки студентов гражданских вузов. В 2022 г. приступили к работе 16 военно-учебных центров. Это позволило увеличить количество студентов, проходящих военную службу, почти на 2000.
«В наших планах – открыть еще восемь центров. В итоге они будут представлены в 75 регионах нашей страны, а их общая численность достигнет 128. Сегодня оценим перспективы создания новых военно-учебных центров, которые имеют важное значение для формирования мобилизационного ресурса Вооруженных сил», – заявил министр.
В Южном военном округе (ЮВО) планируют реализовать более 170 организационных мероприятий, войска получат 5500 единиц современного вооружения и техники, завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры. С начала года количество офицеров в ЮВО увеличилось на 11 000 человек, а военнослужащих по контракту – на 30 000 человек.
Шойгу выразил сожаление, что на Восточном направлении сохраняется тенденция к осложнению военно-политической ситуации. США и их союзники пытаются сдерживать Россию и Китай на международной арене. Вашингтон взял курс на развитие военных блоков – АУКУС (Австралия, Великобритания, США) и КВАД (Австралия, Индия, США, Япония).
В связи с этим войска Восточного военного округа (ВВО) совершенствуют оперативную и боевую подготовки. Например, в июне прошли учения Тихоокеанского флота, к которым привлекли более 11 000 военных, 67 кораблей и судов обеспечения, 35 самолетов и вертолетов. В июле состоялись российско-китайские учения «Север. Взаимодействие-2023»: 12 кораблей, в том числе подводная лодка, а также 28 самолетов и 10 вертолетов отработали совместные действия в различных условиях. 25 сентября завершились учения «Финвал-2023»: к ним привлекали около 10 000 военнослужащих и более 50 единиц боевой техники.
До конца года в ВВО планируется провести 26 организационных мероприятий, которые синхронизируют с поставкой 1200 единиц современного вооружения.
«Продолжаем оснащать Воздушно-десантные войска новейшим вооружением. С начала года в соединения и воинские части поступило более 2000 единиц техники и 5500 комплектов средств десантирования и парашютных систем. В целом реализация спланированных в Воздушно-десантных войсках мероприятий позволит к концу года повысить их боевой потенциал в 1,3 раза, при этом огневые возможности подразделений Воздушно-десантных войск увеличатся на 20%», – подытожил глава военного ведомства.
Ранее 26 сентября Минобороны в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации сообщило, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому Кульбакино Николаевской области Украины, в результате чего был уничтожен МиГ-29 украинских ВВС. В этот же день оборонное ведомство отчиталось о нанесении удара по крупному складу вооружений и боеприпасов ВСУ под Киселевкой в Херсонской области, благодаря чему противник лишился 3000 тонн различных боеприпасов – ударом крылатой ракеты было уничтожено 12 ангаров.