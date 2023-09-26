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Что сказал Шойгу на коллегии Минобороны по наращиванию боевой мощи. Главное

План мероприятий разработан до 2025 года
Дарья Снегова
Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации

Вооруженные силы России продолжат наращивать боевую мощь до 2025 г. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Заседание прошло в режиме видео-конференц-связи. На кадрах, опубликованных Министерством обороны, видно, что в нем принял участие командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов. Ранее украинское командование сообщило, что он якобы погиб в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября.

«Продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 г. позволит достичь намеченных целей», – сказал Шойгу.

По словам министра, все это происходит в то время, как США и их союзники продолжают вооружать ВСУ, а «киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы на убой». «Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», – считает глава Минобороны.

Шойгу также рассказал, что с начала сентября ВС России уничтожили более 17 000 бойцов ВСУ и свыше 2700 единиц вооружения и техники, украинские войска несут серьезные потери по всей зоне ведения боевых действий.

Глава ведомства доложил, как совершенствуется система военной подготовки студентов гражданских вузов. В 2022 г. приступили к работе 16 военно-учебных центров. Это позволило увеличить количество студентов, проходящих военную службу, почти на 2000.

«В наших планах – открыть еще восемь центров. В итоге они будут представлены в 75 регионах нашей страны, а их общая численность достигнет 128. Сегодня оценим перспективы создания новых военно-учебных центров, которые имеют важное значение для формирования мобилизационного ресурса Вооруженных сил», – заявил министр.

В Южном военном округе (ЮВО) планируют реализовать более 170 организационных мероприятий, войска получат 5500 единиц современного вооружения и техники, завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры. С начала года количество офицеров в ЮВО увеличилось на 11 000 человек, а военнослужащих по контракту – на 30 000 человек.

Шойгу выразил сожаление, что на Восточном направлении сохраняется тенденция к осложнению военно-политической ситуации. США и их союзники пытаются сдерживать Россию и Китай на международной арене. Вашингтон взял курс на развитие военных блоков – АУКУС (Австралия, Великобритания, США) и КВАД (Австралия, Индия, США, Япония).

В связи с этим войска Восточного военного округа (ВВО) совершенствуют оперативную и боевую подготовки. Например, в июне прошли учения Тихоокеанского флота, к которым привлекли более 11 000 военных, 67 кораблей и судов обеспечения, 35 самолетов и вертолетов. В июле состоялись российско-китайские учения «Север. Взаимодействие-2023»: 12 кораблей, в том числе подводная лодка, а также 28 самолетов и 10 вертолетов отработали совместные действия в различных условиях. 25 сентября завершились учения «Финвал-2023»: к ним привлекали около 10 000 военнослужащих и более 50 единиц боевой техники.

До конца года в ВВО планируется провести 26 организационных мероприятий, которые синхронизируют с поставкой 1200 единиц современного вооружения.

«Продолжаем оснащать Воздушно-десантные войска новейшим вооружением. С начала года в соединения и воинские части поступило более 2000 единиц техники и 5500 комплектов средств десантирования и парашютных систем. В целом реализация спланированных в Воздушно-десантных войсках мероприятий позволит к концу года повысить их боевой потенциал в 1,3 раза, при этом огневые возможности подразделений Воздушно-десантных войск увеличатся на 20%», – подытожил глава военного ведомства.

Ранее по теме: ВКС России при ударе по аэродрому уничтожили украинский МиГ-29

Ранее 26 сентября Минобороны в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации сообщило, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому Кульбакино Николаевской области Украины, в результате чего был уничтожен МиГ-29 украинских ВВС. В этот же день оборонное ведомство отчиталось о нанесении удара по крупному складу вооружений и боеприпасов ВСУ под Киселевкой в Херсонской области, благодаря чему противник лишился 3000 тонн различных боеприпасов – ударом крылатой ракеты было уничтожено 12 ангаров.

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