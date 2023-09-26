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ВКС России при ударе по аэродрому уничтожили украинский МиГ-29

Ведомости

ВКС России за прошедшие сутки уничтожили МиГ-29 ВВС Украины, находившийся на аэродроме в Николаевской области, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино Николаевской области уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

В Минобороны также рассказали, что за сутки были сбиты 57 украинских беспилотников, пять реактивных снарядов HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ, продолжили наступательные действия на ряде направлений. Так, на Донецком направлении российские войска отразили четыре атаки украинской стороны, в результате чего противник потерял свыше 300 человек и пять танков. На Запорожском были отражены две атаки, а на Краснолиманском – три. Российские же силы в свою очередь нанесли огневое поражение подразделениям противника на Купянском, Южнодонецком и Херсонском направлениях.

Ранее сегодня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ранее по теме: Шойгу: ВСУ понесли значительные потери на всей линии соприкосновения

В своей сводке от 25 сентября Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ на донецком, запорожском и краснолиманском направлениях. Кроме того, в ДНР и Херсонской области российские военные поразили склады боеприпасов ВСУ. ВС РФ также нанесли групповой удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ.

ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент РФ Владимир Путин назвал их наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек.

26 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал серьезными потери ВСУ. С начала сентября они, по его данным, составили свыше 17 000 бойцов и 2700 единиц вооружения и техники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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