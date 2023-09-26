ВКС России при ударе по аэродрому уничтожили украинский МиГ-29

ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ, продолжили наступательные действия на ряде направлений. Так, на Донецком направлении российские войска отразили четыре атаки украинской стороны, в результате чего противник потерял свыше 300 человек и пять танков. На Запорожском были отражены две атаки, а на Краснолиманском – три. Российские же силы в свою очередь нанесли огневое поражение подразделениям противника на Купянском, Южнодонецком и Херсонском направлениях.