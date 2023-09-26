Газета
Политика

Шойгу: ВСУ понесли значительные потери на всей линии соприкосновения

Ведомости

Украинские войска несут серьезные потери по всей зоне ведения боевых действий. С начала сентября ВС России уничтожили более 17 000 бойцов ВСУ и свыше 2700 единиц вооружения и техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«В том числе [уничтожено] семь американских боевых машин пехоты "Брэдли", 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка "Леопард" и один английский танк "Челленджер"», – уточнил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Ранее по теме: СМИ: российские дроны в зоне спецоперации подбили редкие шведские танки Strv 122

Ранее иностранные СМИ писали, что российские беспилотники на линии соприкосновения подбили два из десяти редких танков Strv 122 – шведской модернизации немецкого Leopard 2A5. Эти модели считают лучшими танками, которые есть в распоряжении у ВСУ. ВС РФ подбили их 22 сентября «или ранее» в районе Сватова в ДНР.

Также российская армия уничтожила часть запасов крылатых ракет ВСУ, снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных