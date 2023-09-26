Шойгу: ВСУ понесли значительные потери на всей линии соприкосновения
Украинские войска несут серьезные потери по всей зоне ведения боевых действий. С начала сентября ВС России уничтожили более 17 000 бойцов ВСУ и свыше 2700 единиц вооружения и техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
«В том числе [уничтожено] семь американских боевых машин пехоты "Брэдли", 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка "Леопард" и один английский танк "Челленджер"», – уточнил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
Ранее иностранные СМИ писали, что российские беспилотники на линии соприкосновения подбили два из десяти редких танков Strv 122 – шведской модернизации немецкого Leopard 2A5. Эти модели считают лучшими танками, которые есть в распоряжении у ВСУ. ВС РФ подбили их 22 сентября «или ранее» в районе Сватова в ДНР.
Также российская армия уничтожила часть запасов крылатых ракет ВСУ, снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине.