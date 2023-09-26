Шойгу: ВСУ понесли значительные потери на всей линии соприкосновения

Ранее иностранные СМИ писали, что российские беспилотники на линии соприкосновения подбили два из десяти редких танков Strv 122 – шведской модернизации немецкого Leopard 2A5. Эти модели считают лучшими танками, которые есть в распоряжении у ВСУ. ВС РФ подбили их 22 сентября «или ранее» в районе Сватова в ДНР.