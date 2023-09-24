СМИ: российские дроны подбили на Украине два редких танка Strv 122

ВСУ могут попытаться вернуть танки и отремонтировать их, говорится в материале. По данным Forbes, Швеция передала Киеву вооружения зимой в рамках более крупного пакета военной помощи, в который также вошли боевые машины пехоты CV90 и гаубицы Archer. Пока планов заменить поврежденные танки нет, поскольку Швеция намерена сначала обеспечить потребности собственной армии, пишет издание. Командующий шведской армией Джонни Линдфорс, как отмечается, «склонен оставить сотню Strv 122 или около того в Швеции до тех пор, пока армия не сможет закупить новые танки».