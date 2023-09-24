СМИ: российские дроны подбили на Украине два редких танка Strv 122
Российские дроны в зоне спецоперации подбили два из десяти редких танков Strv 122, которые, возможно, являются лучшими танками ВСУ, пишет Forbes.
Танки Strv 122 – шведская модернизация немецкого Leopard 2A5 – принадлежали 21-й механизированной бригаде армии ВСУ. Российские дроны, как утверждается, ударили по ним в 10 милях к западу от Сватово в ДНР на этой неделе, 22 сентября, «или ранее».
ВСУ могут попытаться вернуть танки и отремонтировать их, говорится в материале. По данным Forbes, Швеция передала Киеву вооружения зимой в рамках более крупного пакета военной помощи, в который также вошли боевые машины пехоты CV90 и гаубицы Archer. Пока планов заменить поврежденные танки нет, поскольку Швеция намерена сначала обеспечить потребности собственной армии, пишет издание. Командующий шведской армией Джонни Линдфорс, как отмечается, «склонен оставить сотню Strv 122 или около того в Швеции до тех пор, пока армия не сможет закупить новые танки».
«Возможно, поврежденные Strv 122 поддаются ремонту. Но даже если так, потребуется время, чтобы их починить и вернуть в строй. Для завершения глубокого ремонта украинцам, возможно, даже придется отправить танки на склад в Польше», – говорится в статье.
Летом военнослужащие российской армии впервые захватили шведскую БМП CV90 во время боя на Краснолиманском направлении. Подбитую БМП позже удалось доставить в тыл, она стала первым подобным трофеем. В начале августа захваченную CV-90 осмотрел министр обороны РФ Сергей Шойгу. Как рассказал тогда командующий группировкой войск генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, у ВСУ нет запчастей и инструментов к западной бронетехнике, чтобы быстро провести ее ремонт в условиях боевых действий. Среди других выделенных им недостатков – низкий темп стрельбы бронемашины, отсутствие комплекса управляемого вооружения и «низкая живучесть из-за высокого силуэта».
28 июля сообщалось, что российские военные захватили французский колесный танк AMX-10 RC «практически в идеальном» состоянии в Запорожской области.