ВС России захватили шведскую БМП CV90 в зоне спецоперации
Военнослужащие российской армии впервые захватили шведскую БМП CV90 в зоне проведения спецоперации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.
«Две БМП [CV90] ВСУ выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита из РПГ при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал», — рассказал один из солдат Вооруженных сил (ВС) России.
Он добавил, что вторая украинская БМП шведского производства смогла покинуть место боестолкновения. Захват боевой машины произошел во время боя на краснолиманском направлении. Подбитую БМП позже удалось доставить в тыл, это первый подобный трофей.
В Telegram-канале «Военкоры Русской весны» (РВ) уже опубликовали фотографию трофейной БМП. По данным канала, Украина чаще всего применяет CV-90 на участке фронта у Сватово-Кременной, где уже были поражены не менее трех таких машин.
«Боевая машина пехоты CV9040C захвачена в ходе наступления бойцами 1-го мотострелкового батальона 252-го полка 3-й дивизии 20-й Армии ЗВО на направлении Сватово-Кременная. Несколько дней назад в бою машина была подбита нашим гранатометчиком, после чего захвачена уральскими бойцами», – говорится в сообщении канала.
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