ВС России захватил французский колесный танк AMX-10 RC

«Французский тяжелый колесный танк AMX-10 RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее — практически в идеальном, без повреждений», – сказал Рогов в интервью «РИА Новости». Он добавил, что технику отправят на изучение специалистам военной промышленности.