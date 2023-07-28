ВС России захватил французский колесный танк AMX-10 RC
Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10 RC «практически в идеальном» состоянии в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Французский тяжелый колесный танк AMX-10 RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее — практически в идеальном, без повреждений», – сказал Рогов в интервью «РИА Новости». Он добавил, что технику отправят на изучение специалистам военной промышленности.
13 июня Минобороны РФ сообщило о захвате военнослужащими подразделений группировки «Восток» танков Leopard и боевых машин пехоты (БМП) Bradley немецкого и американского производства.
Власти России неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. Как заявляли в Кремле, поставки танков Киеву не изменят ситуацию в зоне спецоперации, но «добавят проблем» для Украины.
16 июля президент России Владимир Путин заявил, что захваченная российскими военными современная зарубежная военная техника будет изучаться – Россия после ее взятия может «заглянуть вовнутрь» и рассмотреть возможность применения таких вооружений.