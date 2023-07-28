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ВС России захватил французский колесный танк AMX-10 RC

Ведомости

Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10 RC «практически в идеальном» состоянии в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Французский тяжелый колесный танк AMX-10 RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее — практически в идеальном, без повреждений», – сказал Рогов в интервью «РИА Новости». Он добавил, что технику отправят на изучение специалистам военной промышленности.

13 июня Минобороны РФ сообщило о захвате военнослужащими подразделений группировки «Восток» танков Leopard и боевых машин пехоты (БМП) Bradley немецкого и американского производства.

Власти России неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. Как заявляли в Кремле, поставки танков Киеву не изменят ситуацию в зоне спецоперации, но «добавят проблем» для Украины.

16 июля президент России Владимир Путин заявил, что захваченная российскими военными современная зарубежная военная техника будет изучаться – Россия после ее взятия может «заглянуть вовнутрь» и рассмотреть возможность применения таких вооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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