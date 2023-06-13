Минобороны сообщило о захвате танков Leopard на Запорожском направлении
Военнослужащие подразделений группировки «Восток» захватили танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley немецкого и американского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Танки «Леопард» и БМП «Бредли». Теперь это наши трофеи. <...> Военнослужащие подразделений группировки «Восток» осматривают захваченные в бою танки и БМП противника», – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что у некоторых боевых машин продолжают работать двигатели, что «говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники».