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Минобороны сообщило о захвате танков Leopard на Запорожском направлении

Ведомости

Военнослужащие подразделений группировки «Восток» захватили танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley немецкого и американского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. 

«Танки «Леопард» и БМП «Бредли». Теперь это наши трофеи. <...> Военнослужащие подразделений группировки «Восток» осматривают захваченные в бою танки и БМП противника», – сказано в сообщении. 

В ведомстве отметили, что у некоторых боевых машин продолжают работать двигатели, что «говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники».  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных