Маск прокомментировал просьбу Украины предоставить им больше танков

Таким образом Маск прокомментировал пост одного из пользователей Twitter о том, что украинские военные недостаточно подготовлены для использования танков Leopard 2 и что будущие поставки военной техники могут оказаться напрасными. Судя по видео, которое последнее время публиковались в социальных сетях, «их [танки] разрывают в клочья», написал пользователь. К посту он прикрепил материал из украинских СМИ, в котором замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник просит увеличить поставки Leopard 2.