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Маск прокомментировал просьбу Украины предоставить им больше танков

Ведомости

Небольшое количество танков Leopard 2 могут быть уязвимы перед противотанковым оружием или минами. Об этом написал Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами. Лучше либо иметь их [танков] много, либо не иметь совсем», – написал он. 

Таким образом Маск прокомментировал пост одного из пользователей Twitter о том, что украинские военные недостаточно подготовлены для использования танков Leopard 2 и что будущие поставки военной техники могут оказаться напрасными. Судя по видео, которое последнее время публиковались в социальных сетях, «их [танки] разрывают в клочья», написал пользователь. К посту он прикрепил материал из украинских СМИ, в котором замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник просит увеличить поставки Leopard 2.

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении танков западного производства. В частности, по данным ведомства, 11 июня было уничтожено три танка Leopard, 10 июня – четыре, 6 июня – восемь.

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В конце марта немецкая газета Der Spiegel писала, что Германия поставила 18 своих танков Leopard 2. Поставки 18 немецких и трех португальских танков Leopard 2 до конца марта ранее анонсировал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Первоначально, в конце января, Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что танки не спасут Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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