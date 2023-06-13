Маск прокомментировал просьбу Украины предоставить им больше танков
Небольшое количество танков Leopard 2 могут быть уязвимы перед противотанковым оружием или минами. Об этом написал Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter.
«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами. Лучше либо иметь их [танков] много, либо не иметь совсем», – написал он.
Таким образом Маск прокомментировал пост одного из пользователей Twitter о том, что украинские военные недостаточно подготовлены для использования танков Leopard 2 и что будущие поставки военной техники могут оказаться напрасными. Судя по видео, которое последнее время публиковались в социальных сетях, «их [танки] разрывают в клочья», написал пользователь. К посту он прикрепил материал из украинских СМИ, в котором замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник просит увеличить поставки Leopard 2.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении танков западного производства. В частности, по данным ведомства, 11 июня было уничтожено три танка Leopard, 10 июня – четыре, 6 июня – восемь.
В конце марта немецкая газета Der Spiegel писала, что Германия поставила 18 своих танков Leopard 2. Поставки 18 немецких и трех португальских танков Leopard 2 до конца марта ранее анонсировал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Первоначально, в конце января, Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что танки не спасут Украину.