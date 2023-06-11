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Минобороны заявило о трех уничтоженных танках Leopard и сбитом Су-25

Ведомости

Вооруженные силы России за последние сутки уничтожили в ходе специальной военной операции 11 танков, включая три западных Leopard, британскую боевую машину ЗРК Stormer, а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщила пресс-служба Минобороны. 

Эти и другие потери, по данным оборонного ведомства, вооруженные силы Украины понесли на нескольких направлениях. За последние сутки противник продолжал «безуспешные попытки» наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, говорится в сообщении. В частности, в районах Запорожской области ВС РФ отразили три атаки, а также поразили выдвигавшуюся в южном направлении украинскую колонну бронетехники. Еще восемь атак отразила группировка войск «Южная» в направлениях Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского и Марьинки.

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Кроме того, в селе Новомлынск Харьковской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа, Украина потеряла два пикапа и польские самоходные артиллерийские установки Krab.

Средствами ПВО в Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, также за сутки удалось перехватить пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и ракету HARM, рассказали в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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