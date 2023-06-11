Минобороны заявило о трех уничтоженных танках Leopard и сбитом Су-25

Эти и другие потери, по данным оборонного ведомства, вооруженные силы Украины понесли на нескольких направлениях. За последние сутки противник продолжал «безуспешные попытки» наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, говорится в сообщении. В частности, в районах Запорожской области ВС РФ отразили три атаки, а также поразили выдвигавшуюся в южном направлении украинскую колонну бронетехники. Еще восемь атак отразила группировка войск «Южная» в направлениях Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского и Марьинки.