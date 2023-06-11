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Маск задался вопросом, чем закончатся поставки США оружия Украине

Ведомости

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал выделение Украине очередного пакета помощи в размере $2,1 млрд руб., о котором минобороны США сообщило 9 июня. Предприниматель задался вопросом, чем это все закончится.

«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду – в реальности», – написал он в Twitter в комментарии к одному из постов пользователей.

9 июня Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $2,1 млрд – в него войдут «критически важные» средства противовоздушной обороны (ПВО), в том числе боеприпасы для комплексов Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты, беспилотники Puma и др. В сообщении оборонного ведомства также уточнялось, что с 24 февраля 2022 г. США предоставили Украине помощь на сумму $39,7 млрд.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, комментируя выделение военной помощи, отмечал, что Вашингтон не намерен искать путь к дипломатическому урегулированию конфликта, и продолжает накачивать Украину вооружениями. Антонов подчеркнул, что мир на украинской земле «не входит в планы вашингтонских стратегов», поскольку они лоббируют интересы военно-промышленного комплекса.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных