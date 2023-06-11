Маск задался вопросом, чем закончатся поставки США оружия Украине
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал выделение Украине очередного пакета помощи в размере $2,1 млрд руб., о котором минобороны США сообщило 9 июня. Предприниматель задался вопросом, чем это все закончится.
«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду – в реальности», – написал он в Twitter в комментарии к одному из постов пользователей.
9 июня Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $2,1 млрд – в него войдут «критически важные» средства противовоздушной обороны (ПВО), в том числе боеприпасы для комплексов Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты, беспилотники Puma и др. В сообщении оборонного ведомства также уточнялось, что с 24 февраля 2022 г. США предоставили Украине помощь на сумму $39,7 млрд.
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, комментируя выделение военной помощи, отмечал, что Вашингтон не намерен искать путь к дипломатическому урегулированию конфликта, и продолжает накачивать Украину вооружениями. Антонов подчеркнул, что мир на украинской земле «не входит в планы вашингтонских стратегов», поскольку они лоббируют интересы военно-промышленного комплекса.