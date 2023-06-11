Маск задался вопросом, чем закончатся поставки США оружия Украине

9 июня Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $2,1 млрд – в него войдут «критически важные» средства противовоздушной обороны (ПВО), в том числе боеприпасы для комплексов Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты, беспилотники Puma и др. В сообщении оборонного ведомства также уточнялось, что с 24 февраля 2022 г. США предоставили Украине помощь на сумму $39,7 млрд.