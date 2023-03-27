Spiegel: Украина получила 18 танков Leopard 2 из Германии
Германия поставила на Украину обещанные ранее 18 своих танков Leopard 2, сообщил Der Spiegel.
Как отмечает издание со ссылкой на источники, последние танки были отправлены из Германии на прошлой неделе и уже прибыли на Украину. Кроме танков ВСУ получили также около 40 БМП Marder.
Поставки 18 немецких и трех португальских танков Leopard 2 до конца марта ранее анонсировал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Первоначально, в конце января, Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2.
О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания, Канада и Нидерланды. Кроме того, Великобритания анонсировала отправку на Украину своих танков Challenger 2, а США — M1 Abrams.
18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте будет «чрезвычайно опасной» для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что танки не спасут Украину, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек им судьбу фашистских «Тигров».