В Польше сообщили о прибытии на Украину первых танков Leopard и ЗРК Patriot
Благодаря усилиям Варшавы на Украину прибыли первые танки Leopard и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью газете El Razon.
«Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши на Украину прибыли батареи [противовоздушной обороны] Patriot или первые танки Leopard», — сказал он.
Мариуш добавил, что с начала боевых действий на Украине Варшава передала Киеву вооружения на сумму более 2,2 млрд евро, не считая расходов на обучение украинских военных и еще одну партию танков Leopard, анонсированную в конце февраля. Комментируя возможность поставки Украине истребителей, он отметил, что этот вопрос нужно обсуждать «на более широком союзническом уровне».
24 февраля Блащак объявил, что Варшава отправила Киеву первые танки из обещанных 14. По его словам, они уже находятся на территории Украины. 28 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Leopard были замечены в районе Артемовска.
Германия и США анонсировали поставку танков Украине в конце января. Берлин пообещал отправить 14 танков Leopard 2, а Вашингтон — 31 M1 Abrams. Вслед за ними о передаче танков Киеву объявили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что танки не спасут Украину, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек им судьбу фашистских «Тигров». По его словам, вооружение будет уничтожено.