В Польше сообщили о прибытии на Украину первых танков Leopard и ЗРК Patriot

Мариуш добавил, что с начала боевых действий на Украине Варшава передала Киеву вооружения на сумму более 2,2 млрд евро, не считая расходов на обучение украинских военных и еще одну партию танков Leopard, анонсированную в конце февраля. Комментируя возможность поставки Украине истребителей, он отметил, что этот вопрос нужно обсуждать «на более широком союзническом уровне».