В ДНР сообщили о танках Leopard в районе Артемовска
В районе Артемовска в ДНР замечены танки Leopard. Об этом сообщил советник врио главы региона Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
«Были заявления о том, что в районе Артемовска появлялись "Леопарды". Это такая же бронецель, как и все остальные», — заявил он.
Гагин отметил, что весенняя распутица затруднит передвижение тяжелых машин, в частности, танков Leopard. По его мнению, уже стало понятно, что Украина потеряла контроль над Артемовском, вопрос только в сроках, когда это произойдет. Гагин также указал на проблемы со снабжением гарнизонов украинских войск.
25 января Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, Великобритания анонсировала отправку на Украину своих танков Challenger 2, а США — M1 Abrams.
24 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что Варшава отправила Киеву первые танки из обещанных 14. По его словам, они уже находятся на территории Украины.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что танки не спасут Украину, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек им судьбу фашистских «Тигров». По его словам, вооружение будет уничтожено.