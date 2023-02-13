В Германии началось обучение украинских военных по управлению танками Leopard 2
В Германии украинские военные начали учиться управлению танками Leopard 2. Об этом сообщила представитель Минобороны ФРГ Надине Клюгер.
«Оно началось сегодня, продлится до конца первого квартала», – сказала она (цит. по ТАСС). Обучение проходит на военном полигоне в городе Мунстер в Нижней Саксонии.
Ранее газета Der Spiegel сообщала, что сроки обучения составят от 6 до 8 недель. Первые украинские военные, которые умеют управлять танками, попадут в зону проведения СВО уже в конце марта. Обычно же обучение проходит в течение нескольких лет. За отведенный срок военнослужащие должны освоить основы эксплуатации системы вооружения, а также отработать взаимодействие основных боевых танков Leopard и бронетранспортера Marder.
В январе Германия и США объявили о поставках Киеву танков: ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2, США — 31 Abrams. Кроме того, Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле также говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.