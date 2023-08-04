Шойгу проверил работу передового пункта управления группировкой войск «Центр»

21 июля президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России отметил, что поставляемая техника и тысячи иностранных наемников не помогают Киеву добиться каких-либо результатов при контрнаступлении. Глава государства отметил, что техника, которая поставляется на Украину, горит. По словам Путина, зачастую «по своим тактико-техническим данным она даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства». Президент отметил, что поставки новой техники лишь затянут конфликт.