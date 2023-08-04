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Шойгу проверил работу передового пункта управления группировкой войск «Центр»

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу передового пункта управления группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Сергей Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Краснолиманском направлении и овладение нашими войсками более выгодных позиций», – сказано в сообщении.

В ходе инспекции Шойгу заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба «по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на тактических направлениях».

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Мордвичев также показал Шойгу шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV-90, которая была захвачена в ходе проведения спецоперации. По его словам, у западной бронетехники нет запчастей и инструментов, чтобы быстро провести ее ремонт в условиях боевых действий. Среди других недостатков – низкий темп стрельбы бронемашины, отсутствие комплекса управляемого вооружения и «низкая живучесть из-за высокого силуэта».

В свою очередь Шойгу обратил внимание на важность упреждающего удара по противнику «при его выбивании с удерживаемых позиций», что позволит российским военнослужащим минимизировать потери на поле боя.

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В конце июля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил РФ Шойгу рассказал, что Украина в июле потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники.

21 июля президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России отметил, что поставляемая техника и тысячи иностранных наемников не помогают Киеву добиться каких-либо результатов при контрнаступлении. Глава государства отметил, что техника, которая поставляется на Украину, горит. По словам Путина, зачастую «по своим тактико-техническим данным она даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства». Президент отметил, что поставки новой техники лишь затянут конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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