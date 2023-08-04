Шойгу проверил работу передового пункта управления группировкой войск «Центр»
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу передового пункта управления группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Сергей Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Краснолиманском направлении и овладение нашими войсками более выгодных позиций», – сказано в сообщении.
В ходе инспекции Шойгу заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба «по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на тактических направлениях».
Мордвичев также показал Шойгу шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV-90, которая была захвачена в ходе проведения спецоперации. По его словам, у западной бронетехники нет запчастей и инструментов, чтобы быстро провести ее ремонт в условиях боевых действий. Среди других недостатков – низкий темп стрельбы бронемашины, отсутствие комплекса управляемого вооружения и «низкая живучесть из-за высокого силуэта».
В свою очередь Шойгу обратил внимание на важность упреждающего удара по противнику «при его выбивании с удерживаемых позиций», что позволит российским военнослужащим минимизировать потери на поле боя.
В конце июля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил РФ Шойгу рассказал, что Украина в июле потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники.
21 июля президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России отметил, что поставляемая техника и тысячи иностранных наемников не помогают Киеву добиться каких-либо результатов при контрнаступлении. Глава государства отметил, что техника, которая поставляется на Украину, горит. По словам Путина, зачастую «по своим тактико-техническим данным она даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства». Президент отметил, что поставки новой техники лишь затянут конфликт.