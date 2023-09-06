СМИ узнали о разработке европейскими странами «преемника Leopard 2»

Отмечается, что Германия уже заключила подобное соглашение о сотрудничестве с Францией. В 2017 г. правительства согласовали проект танка боевой системы Main Ground Combat System (MGCS, основная наземная боевая система). По планам, он должен заменить «к середине следующего десятилетия» танки Leopard 2 и французский Leclerc. Однако, как писало издание Handelsblatt 5 сентября, «разработка франко-германского боевого танка будущего находится под угрозой провала» из-за разногласий между двумя странами.