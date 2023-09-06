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СМИ узнали о разработке европейскими странами «преемника Leopard 2»

Ведомости

Германия вместе с партнерами из Италии, Швеции и Испании планирует разработать новый боевой танк, который станет «преемником Leopard 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.

Новой танк должен быть разработан под руководством немецкой машиностроительной компании Krauss-Maffei Wegmann и концерном по производству военной техники Rheinmetall. 

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«Стороны подписали соответствующие контракты несколько дней назад, и теперь партнеры хотят вместе подать заявку на финансирование из Европейского оборонного фонда (EDF). Речь идет о трехзначной миллионной сумме», – пишет издание. 

Отмечается, что Германия уже заключила подобное соглашение о сотрудничестве с Францией. В 2017 г. правительства согласовали проект танка боевой системы Main Ground Combat System (MGCS, основная наземная боевая система). По планам, он должен заменить «к середине следующего десятилетия» танки Leopard 2 и французский Leclerc. Однако, как писало издание Handelsblatt 5 сентября, «разработка франко-германского боевого танка будущего находится под угрозой провала» из-за разногласий между двумя странами. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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