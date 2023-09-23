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Минобороны России сообщило об уничтожении запасов крылатых ракет ВСУ

Ведомости

Армия России уничтожила часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине», – говорится в сводке о ходе спецоперации. Всего, по заявлению Минобороны, по этим объектам было нанесено 12 групповых ударов дальними ракетами и беспилотниками.

Вооруженные силы за неделю отразили 28 атак Украины на донецком направлении, 15 атак ВСУ на краснолиманском направлении, восемь атак на запорожском направлении, а также пять атак на южнодонецком направлении.

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ВКС РФ сбили два штурмовика Су-25 воздушных сил ВСУ, а также Су-24М и МиГ-29. Кроме того, ударные беспилотники за неделю уничтожили самолет и четыре радиолокационные станции украинской армии. Средствами ПВО за неделю уничтожили свыше 250 украинских беспилотников, 46 снарядов РСЗО HIMARS были перехвачены.

Днем ранее военное ведомство сообщило, что армия РФ уничтожила два немецких танка Leopard, а также об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении в районах населенных пунктов Водяное и Марьинка в ДНР и еще двух – на краснолиманском, в районе Григоровки и Серебрянского лесничества.

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Западные страны начали поставлять оружие Украине еще до начала спецоперации, но после 24 февраля 2022 г. поставки существенно увеличились. В том числе на Украину поступают танки, РСЗО, беспилотники и др. Президент России Владимир Путин заявлял, что западная техника не помогла Украине достичь прогресса в ходе контрнаступления, по своим характеристикам она часто уступает даже оружию советского образца.

С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Президент России Владимир Путин ранее назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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