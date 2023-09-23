Минобороны России сообщило об уничтожении запасов крылатых ракет ВСУ

Западные страны начали поставлять оружие Украине еще до начала спецоперации, но после 24 февраля 2022 г. поставки существенно увеличились. В том числе на Украину поступают танки, РСЗО, беспилотники и др. Президент России Владимир Путин заявлял, что западная техника не помогла Украине достичь прогресса в ходе контрнаступления, по своим характеристикам она часто уступает даже оружию советского образца.