Польша грозит не заключать новых оружейных контрактов с Украиной

Варшава своими заявлениями о прекращении контрактации вооружений для Киева обозначила новый этап политики военной поддержки Украины, считает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Устаревшее советское и постсоветское оружие, находившееся на складах, заканчивается и возникает необходимость отправлять более современное и дорогое вооружение, которого жалко, согласен эксперт. «Польша очевидно задает тон на этом новом этапе. Ключевым требованием, очевидно, будет требование гарантий от Украины более рационального и осторожного, но при этом эффективного использования техники», – считает эксперт. Своей линией в отношении зерна и вооружений Польша стремится показать и Брюсселю, и Киеву, и Берлину, как работает политика ее интересов, говорит Соколов. Руководство ЕС не проявляет активного неодобрения действиями Польши. Очевидно, ЕС считает, что Варшава вправе демонстрировать свои интересы. «То, как смело польские политики делают заявления, идущие вразрез с общей линией поддержки Украины Евросоюзом, говорит о том, что в Варшаве уверены в собственных силах», – заключает Соколов.