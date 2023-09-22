Польша грозит не заключать новых оружейных контрактов с Украиной

Польша грозит не заключать новых оружейных контрактов с УкраинойОсновную часть вооружений старых типов она поставила, а новое ей жалко
Польша будет выполнять «только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключенных с Украиной контрактов», заявил 21 сентября пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер (цитата по агентству РАР). Накануне, 20 сентября, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял в эфире Polsat, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, так как сама активно вооружается. «Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься – этого принципа мы придерживаемся, поэтому мы увеличили количество заказов», – объяснил Моравецкий.
«Мы не можем передать Украине наше новое оружие, которое мы покупаем для укрепления безопасности Польши или модернизации польской армии, – сказал Дуда в интервью телекомпании TVN 21 сентября. – Мы подписали с Украиной соглашения, касающиеся, в частности, боеприпасов и спецтехники, и мы их выполняем».
Эти заявления совпали с обострившимся конфликтом Варшавы и Киева вокруг польского эмбарго на поставки украинских агропродуктов на рынок Польши. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обвинил Варшаву в том, что запрет помогает России. «Может показаться, что у них [Польши] есть своя роль, но вместо этого они помогают подготовить почву для московского актера», – заявил Зеленский.
В ответ 20 сентября посол Украины в Польше Василий Зварыч был вызван в МИД. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский передал Зварычу «решительный протест польской стороны». «Давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не являются подходящими методами разрешения споров между двумя странами», – указал Яблоньский.
Польша, Венгрия и Словакия возобновили эмбарго для украинских сельхозпродуктов на своих рынках после того, как 15 сентября Еврокомиссия (ЕК) не стала продлевать действовавшие с мая общеевропейские ограничения для украинских зерновых. Эти страны мотивируют свое решение защитой фермеров. Украина 18 сентября подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии. Это и имел в виду Яблоньский, говоря о «жалобах в международные трибуналы».
При этом пик поставок польских вооружений на Украину, вероятно, остался позади. К февралю 2023 г., по заявлению Моравецкого, Варшава передала Украине 310 танков Т-72 советской конструкции разных модификаций, из них 250 – старых образцов, и 14 немецких Leopard 2. В апреле Зеленский сообщил о контракте на 200 польских бронетранспортеров Rosomak, в мае министр обороны Польши Войцех Скуркевич заявил о дополнительном контракте на 18 самоходных гаубиц (САУ) Krab. Позже о сопоставимых контрактах и поставках бронетехники из Польши не сообщалось. В апреле президент Польши говорил о планах поставить Украине 14 истребителей МиГ-29, оставив в стране машины, модернизированные до стандартов НАТО.
Польша, вероятно, уже передала то, что ей было не жалко отдать, а более современные вооружения отдавать не хочется, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. Этот подход разделяют и другие европейские доноры Украины. «Но этот объективный факт стал также частью общего ухудшения польско-украинских отношений», – добавляет Ермаков.
Варшава своими заявлениями о прекращении контрактации вооружений для Киева обозначила новый этап политики военной поддержки Украины, считает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Устаревшее советское и постсоветское оружие, находившееся на складах, заканчивается и возникает необходимость отправлять более современное и дорогое вооружение, которого жалко, согласен эксперт. «Польша очевидно задает тон на этом новом этапе. Ключевым требованием, очевидно, будет требование гарантий от Украины более рационального и осторожного, но при этом эффективного использования техники», – считает эксперт. Своей линией в отношении зерна и вооружений Польша стремится показать и Брюсселю, и Киеву, и Берлину, как работает политика ее интересов, говорит Соколов. Руководство ЕС не проявляет активного неодобрения действиями Польши. Очевидно, ЕС считает, что Варшава вправе демонстрировать свои интересы. «То, как смело польские политики делают заявления, идущие вразрез с общей линией поддержки Украины Евросоюзом, говорит о том, что в Варшаве уверены в собственных силах», – заключает Соколов.