Минобороны сообщило о двух подбитых танках Leopard на купянском направлении
Российские военные нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Артемовска в ЛНР и трех сел в Харьковской области, в результате чего было уничтожено два немецких танка Leopard. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Потери ВСУ составили до 20 украинских военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ и три автомобиля», – говорится в сообщении.
Под селом Липцы в Харьковской области был также уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.
В сегодняшней сводке Минобороны также отчиталось об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении в районах населенных пунктов Водяное и Марьинка в ДНР и еще двух – на краснолиманском, в районе Григоровки и Серебрянского лесничества. В районе села Зеленый Гай в ДНР на южно-донецком направлении был поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.
В результате действий российской авиации и артиллерии были нанесены удары по пяти пунктам управления 24-й, 28-й и 67-й механизированных бригад, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины. В Херсонской области были поражены три радиолокационные станции ВСУ обнаружения и сопровождения.
Ранее в июле министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал, что в ближайшее время на территорию Украины поступят десятки танков типа Leopard 1A5. Тогда он отмечал, что Германия находится на втором месте по величине оказываемой военной помощи Украине. Позднее Берлин объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 700 млн евро. В новый пакет вошли две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard и снаряды.
Страны Запада начали поставлять вооружение Украине еще до начала спецоперации, но после 24 февраля 2022 г. поставки существенно увеличились, также расширилась номенклатура поставок – туда вошли танки, РСЗО, беспилотники и др. Россия последовательно осуждает поставки западного оружия Украине, указывая на вовлечение этих стран в конфликт.
21 июля президент России Владимир Путин заявил, что западная техника не помогла Украине достичь прогресса в ходе контрнаступления, по своим характеристикам она часто уступает даже оружию советского образца.