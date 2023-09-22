Минобороны сообщило о двух подбитых танках Leopard на купянском направлении

В сегодняшней сводке Минобороны также отчиталось об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении в районах населенных пунктов Водяное и Марьинка в ДНР и еще двух – на краснолиманском, в районе Григоровки и Серебрянского лесничества. В районе села Зеленый Гай в ДНР на южно-донецком направлении был поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.