Балицкий сообщил об уничтожении второго танка Challenger 2 в Запорожской области
В Запорожской области уничтожили второй британский танк Challenger 2, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
«Два (танка) вот вышли, по ним отработали "Корнетом". В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали», – приводит его слова «РИА Новости».
Эти танки, по словам Балицкого, ВСУ не смогут эвакуировать из-за их веса, а потому машины ждет судьба музейных экспонатов. Он добавил, что еще четыре Challenger 2 дислоцированы под Степногорском, а два – в Орехове.
Ранее СМИ сообщили о первом с начала эксплуатации в 1994 г. случае гибели Challenger 2 в бою. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс позднее подтвердил эту информацию.
В мае бывший министр обороны страны Бен Уоллес сообщил, что все танки Challenger 2, которые Лондон обещал выделить Киеву, прибыли на Украину. За два месяца до этого замминистра обороны королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву снаряды с обедненным ураном для своих танков. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В Кремле заявляли, что европейские и американские танки сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.