Балицкий сообщил об уничтожении второго танка Challenger 2 в Запорожской области

В мае бывший министр обороны страны Бен Уоллес сообщил, что все танки Challenger 2, которые Лондон обещал выделить Киеву, прибыли на Украину. За два месяца до этого замминистра обороны королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву снаряды с обедненным ураном для своих танков. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.