Министр обороны Британии подтвердил уничтожение Challenger 2 на Украине
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.
Ранее об уничтожении британского танка сообщили ряд зарубежных СМИ. Предполагалось, что танк был ликвидирован в результате работы российской артиллерии, это подтвердил министр. Экипаж из шести человек выжил. Машина была впервые уничтожена в боях с начала своей эксплуатации в 1994 г.
В мае бывший министр обороны страны Бен Уоллес сообщил, что все танки Challenger 2, которые Лондон обещал выделить Киеву, прибыли на Украину. За два месяца до этого замминистра обороны королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву снаряды с обедненным ураном для своих танков. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
Помимо британских танков сообщалось и об уничтожении немецких Leopard. 13 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley «прекрасно горят». В конце июля российский министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что поставляемое Западом вооружение только затягивает военный конфликт.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В Кремле заявляли, что европейские и американские танки сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.