Газета
Политика

Министр обороны Британии подтвердил уничтожение Challenger 2 на Украине

Ведомости

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

Ранее об уничтожении британского танка сообщили ряд зарубежных СМИ. Предполагалось, что танк был ликвидирован в результате работы российской артиллерии, это подтвердил министр. Экипаж из шести человек выжил. Машина была впервые уничтожена в боях с начала своей эксплуатации в 1994 г. 

В мае бывший министр обороны страны Бен Уоллес сообщил, что все танки Challenger 2, которые Лондон обещал выделить Киеву, прибыли на Украину. За два месяца до этого замминистра обороны королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву снаряды с обедненным ураном для своих танков. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

Ранее по теме: В Польше заявили о начале работы центра по ремонту украинских танков Leopard

Помимо британских танков сообщалось и об уничтожении немецких Leopard. 13 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley «прекрасно горят». В конце июля российский министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что поставляемое Западом вооружение только затягивает военный конфликт.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В Кремле заявляли, что европейские и американские танки сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных