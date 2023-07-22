В Польше заявили о начале работы центра по ремонту украинских танков Leopard

21 июля президент России Владимир Путин заявил, что западная техника не помогла Украине достичь прогресса в ходе контрнаступления, по своим характеристикам она часто уступает даже оружию советского образца. Президент допустил, что западные страны могут направить на Украину дополнительные единицы техники, но это приведет только к затягиванию конфликта. «Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт», – отметил он.