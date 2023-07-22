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Политика

В Польше заявили о начале работы центра по ремонту украинских танков Leopard

Ведомости

В Польше начал работу центр, предназначенный для ремонта и технического обслуживания поставленных Украине танков Leopard, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

«Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два Leopard уже прибыли с Украины на предприятие», – рассказал политик в Twitter.

12 июля газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что Германия вышла из соглашения о создании ремонтного завода для украинских танков Leopard на территории Польши из-за того, что последняя существенно завысила расценки на проводимые на предприятии работы. В июле министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал, что стороны планируют продолжить обсуждение разногласий, возникших вокруг данного вопроса.

Страны Запада начали поставлять свое вооружение Украине еще до начала спецоперации, но после 24 февраля 2022 г. поставки существенно увеличились, также расширилась номенклатура поставок – туда вошли танки, РСЗО, беспилотники и др. Россия последовательно осуждает поставки западного оружия Украине, указывая на вовлечение этих стран в конфликт.

21 июля президент России Владимир Путин заявил, что западная техника не помогла Украине достичь прогресса в ходе контрнаступления, по своим характеристикам она часто уступает даже оружию советского образца. Президент допустил, что западные страны могут направить на Украину дополнительные единицы техники, но это приведет только к затягиванию конфликта. «Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт», – отметил он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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