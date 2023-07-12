СМИ узнали об отказе ФРГ от создания ремонтного завода для танков Leopard в Польше

О разногласиях Германии и Польши в вопросе ремонта танков Leopard в начале июля сообщил журнал Spiegel. По его сведениям, разногласия возникли из-за того, что PGZ затребовал слишком много денег за проведение ремонтных работ. Например, польская компания хочет получить более 100 000 евро за первоначальную диагностику состояния танка, Германия же готова выделить на это около 12 000 евро. Польская сторона также отказывается брать на себя ответственность за качество ремонта.