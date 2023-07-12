СМИ узнали об отказе ФРГ от создания ремонтного завода для танков Leopard в Польше
Федеральное правительство ФРГ вышло из соглашения о создании ремонтного завода для немецких танков Leopard, которые были поставлены Украине, в Польше, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.
Официально об этом решении будет объявлено, вероятно, в ближайшие дни, по данным газеты, это произошло из-за завышенных расценок со стороны Польши.
Изначально Берлин и Варшава договорились запустить ремонтный завод для этих танков на территории Польши. В его создании должны были принять участие немецкие производители танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в партнерстве с польским оружейным концерном PGZ. Расходы на ремонт должно было взять на себя правительство Германии.
О разногласиях Германии и Польши в вопросе ремонта танков Leopard в начале июля сообщил журнал Spiegel. По его сведениям, разногласия возникли из-за того, что PGZ затребовал слишком много денег за проведение ремонтных работ. Например, польская компания хочет получить более 100 000 евро за первоначальную диагностику состояния танка, Германия же готова выделить на это около 12 000 евро. Польская сторона также отказывается брать на себя ответственность за качество ремонта.
11 июля Германия сообщила о новом пакете военной помощи Украине на 700 млн евро. В новый пакет войдут в том числе две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard. Также Киеву предоставят 20 000 артиллерийских снарядов и 5000 боеприпасов 155-мм калибра, средства разведки и борьбы с беспилотниками и др. Всего пакет включает 31 позицию.
В июле министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал, что в ближайшее время на территорию Украины поступят десятки танков типа Leopard 1A5. Тогда он отмечал, что Германия находится на втором месте по величине военной помощи, оказываемой Украине.
Страны Запада начали поставлять свое вооружение Украине еще до начала спецоперации, но после 24 февраля 2022 г. поставки существенно увеличились, также расширилась номенклатура поставок – туда вошли танки, РСЗО, беспилотники и др. Россия последовательно осуждает поставки западного оружия Украине, указывая на вовлечение этих стран в конфликт.