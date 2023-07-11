Германия подготовила новый пакет военной помощи Украине на 700 млн евро

В июле Писториус сообщал, что в ближайшее время на территорию Украины поступят десятки танков типа Leopard 1A5. Тогда он отмечал, что Германия находится на втором месте по величине оказываемой военной помощи Украине. Он добавил, что в мае был подготовлен пакет помощи на 2,7 млрд евро, который включает в себя в том числе и системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.