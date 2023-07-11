Германия подготовила новый пакет военной помощи Украине на 700 млн евро
Федеральное правительство Германии подготовило новый пакет военной помощи Украине на общую сумму до 700 млн евро. Это следует из заявления министерства обороны ФРГ, опубликованного на сайте ведомства.
По словам министра обороны Бориса Писториуса, пакет включает оружие, которое необходимо Украине: противовоздушная оборона, танки, артиллерия. «Сегодня здесь, в Вильнюсе, мы смогли подготовить еще один пакет поддержки Украины», – уточнил он. В Литве с 11 по 12 июля проходит саммит НАТО.
В частности, в новый пакет – «Вильнюсский пакет» – войдут две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard. Также Украине предоставят 20 000 артиллерийских снарядов и 5000 боеприпасов 155-мм калибра и средства разведки и борьбы с беспилотниками и др. Всего пакет включает 31 позицию.
Ранее о подготовке пакета военной помощи ФРГ на 600 млн евро сообщил ряд немецких новостных агентств.
В июле Писториус сообщал, что в ближайшее время на территорию Украины поступят десятки танков типа Leopard 1A5. Тогда он отмечал, что Германия находится на втором месте по величине оказываемой военной помощи Украине. Он добавил, что в мае был подготовлен пакет помощи на 2,7 млрд евро, который включает в себя в том числе и системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении танков западного производства. Только сегодня, 3 июля, глава военного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что было уничтожено 16 танков Leopard. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву, подчеркивая, что танки Leopard будут гореть так же, как и остальная западная военная техника.