Министр обороны ФРГ анонсировал поставки десятков танков Leopard на Украину
В ближайшее время на территорию Украины поступят десятки танков типа Leopard 1A5. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью польской газете Rzeczpospolita.
«В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, поставляемых Германией и Данией», – рассказал Писториус.
По словам Писториуса, Германия находится на втором месте по величине оказываемой военной помощи Украине. Он добавил, что в мае был подготовлен пакет помощи на 2,7 млрд евро, который включает в себя в том числе и системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
В начале июня Писториус заявлял, что Германия не может заменить каждый выведенный из строя танк Leopard 2 на Украине, но собирается нарастить поставки отремонтированных Leopard 1A5 – «к концу года их будет больше сотни».
Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении танков западного производства. Только сегодня, 3 июля, глава военного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что было уничтожено 16 танков Leopard. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву, подчеркивая, что танки Leopard будут гореть также, как и остальная западная военная техника.