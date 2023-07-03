Министр обороны ФРГ анонсировал поставки десятков танков Leopard на Украину

По словам Писториуса, Германия находится на втором месте по величине оказываемой военной помощи Украине. Он добавил, что в мае был подготовлен пакет помощи на 2,7 млрд евро, который включает в себя в том числе и системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.