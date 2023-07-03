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Министр обороны ФРГ анонсировал поставки десятков танков Leopard на Украину

Ведомости

В ближайшее время на территорию Украины поступят десятки танков типа Leopard 1A5. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, поставляемых Германией и Данией», – рассказал Писториус.

По словам Писториуса, Германия находится на втором месте по величине оказываемой военной помощи Украине. Он добавил, что в мае был подготовлен пакет помощи на 2,7 млрд евро, который включает в себя в том числе и системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

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В начале июня Писториус заявлял, что Германия не может заменить каждый выведенный из строя танк Leopard 2 на Украине, но собирается нарастить поставки отремонтированных Leopard 1A5 – «к концу года их будет больше сотни».

Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении танков западного производства. Только сегодня, 3 июля, глава военного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что было уничтожено 16 танков Leopard. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву, подчеркивая, что танки Leopard будут гореть также, как и остальная западная военная техника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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