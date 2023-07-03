Шойгу сообщил об уничтожении армией 16 танков Leopard

22 июня Шойгу сообщил, что Украина понесла значительные потери за последние сутки и начала перегруппировку. За день до этого президент России Владимир Путин заявил, что активная фаза контрнаступления ВСУ сменилась определенным затишьем, – по его словам, это обусловлено серьезными потерями украинской стороны.