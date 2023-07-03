Шойгу сообщил об уничтожении армией 16 танков Leopard
Вооруженные силу (ВС) России уничтожили 920 единиц бронетехники в зоне спецоперации, в частности 16 танков Leopard, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«На Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, количество уничтоженных танков почти полностью соответствует числу поставленных ВСУ Португалией и Польшей.
22 июня Шойгу сообщил, что Украина понесла значительные потери за последние сутки и начала перегруппировку. За день до этого президент России Владимир Путин заявил, что активная фаза контрнаступления ВСУ сменилась определенным затишьем, – по его словам, это обусловлено серьезными потерями украинской стороны.
Тогда президент отмечал, что российский военнослужащие уничтожили 245 танков ВСУ и 678 бронемашин разного типа. В частности, среди них помимо немецких Leopard есть и американские, и французские бронемашины.