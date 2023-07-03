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Шойгу сообщил об уничтожении армией 16 танков Leopard

Ведомости

Вооруженные силу (ВС) России уничтожили 920 единиц бронетехники в зоне спецоперации, в частности 16 танков Leopard, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«На Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, количество уничтоженных танков почти полностью соответствует числу поставленных ВСУ Португалией и Польшей.

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22 июня Шойгу сообщил, что Украина понесла значительные потери за последние сутки и начала перегруппировку. За день до этого президент России Владимир Путин заявил, что активная фаза контрнаступления ВСУ сменилась определенным затишьем, – по его словам, это обусловлено серьезными потерями украинской стороны.

Тогда президент отмечал, что российский военнослужащие уничтожили 245 танков ВСУ и 678 бронемашин разного типа. В частности, среди них помимо немецких Leopard есть и американские, и французские бронемашины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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