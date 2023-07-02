СМИ узнали о разногласиях Германии и Польши в вопросе ремонта танков Leopard

Изначально Берлин и Варшава договорились запустить ремонтный завод для этих танков на территории Польши. В его создании должны были принять участие немецкие производители танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в партнерстве с польским оружейным концерном PGZ. Расходы на ремонт должно было взять на себя правительство Германии. Однако совместное предприятие так и не начало работу.