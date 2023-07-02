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СМИ узнали о разногласиях Германии и Польши в вопросе ремонта танков Leopard

Ведомости

Германия и Польша так и не смогли согласовать механизм ремонта поставленных Украине танков Leopard, споры на этот счет продолжаются, сообщает Spiegel со ссылкой на источники из сферы военной промышленности.

Изначально Берлин и Варшава договорились запустить ремонтный завод для этих танков на территории Польши. В его создании должны были принять участие немецкие производители танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в партнерстве с польским оружейным концерном PGZ. Расходы на ремонт должно было взять на себя правительство Германии. Однако совместное предприятие так и не начало работу.

Разногласия возникли из-за того, что PGZ затребовал слишком много денег за проведение ремонтных работ. Например, польская компания хочет получить более 100 000 евро за первоначальную диагностику состояния танка, Германия же готова выделить на это около 12 000 евро. Польская сторона также отказывается брать на себя ответственность за качество ремонта.

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Как отмечает издание, требования Польши имеют политическую окраску, поскольку Варшава в последнее время усилила критику в адрес Берлина, это касалось в том числе поставок немецких танков на Украину.

Страны Запада начали поставлять свое вооружение Украине еще до начала спецоперации, но после 24 февраля 2022 г. поставки существенно увеличились, также расширилась номенклатура поставок – туда вошли танки, РСЗО, беспилотники и др.

21 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что активная фаза контрнаступления ВСУ сменилась определенным затишьем, что обусловлено серьезными потерями украинской стороны. По его словам, солдаты российской армии уже уничтожили 245 танков ВСУ и 678 бронемашин разного типа. Среди них, в частности, есть немецкие Leopard, а также американские и французские бронемашины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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