Министр обороны ФРГ пообещал нарастить поставки Leopard на Украину
Германия не может заменить каждый выведенный из строя танк Leopard 2 на Украине, но собирается нарастить поставки отремонтированных Leopard 1A5. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt.
«Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выведен из строя. Но что мы сделаем <...>, так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5. И к концу года их будет больше сотни», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
Писториус отметил, что природа боевых действий такова, что люди погибают, а военную технику уничтожают. В связи с этим министр указал на «важность поддержки» Украины.
Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении танков западного производства. В частности, по данным ведомства, 11 июня было уничтожено три танка Leopard, 10 июня – четыре, 6 июня – восемь.
В конце марта немецкая газета Der Spiegel писала, что Германия поставила 18 своих танков Leopard 2. Поставки 18 немецких и трех португальских танков Leopard 2 до конца марта ранее анонсировал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Первоначально, в конце января, Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что танки не спасут Украину.