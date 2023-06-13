Министр обороны ФРГ пообещал нарастить поставки Leopard на Украину

«Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выведен из строя. Но что мы сделаем <...>, так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5. И к концу года их будет больше сотни», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).