Трудности перевода стали главной проблемой тренеров ЕС в обучении военных ВСУ

Отмечается, что Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, у которых часто возникают проблемы с необходимым запасом слов, которые используются в военном или техническом контексте. Такая же проблема, пишет издание, возникла в Дании, где на авиабазе около восьми украинских пилотов и десятки вспомогательного персонала проходят подготовку для управления истребителями F-16.