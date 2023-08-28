Трудности перевода стали главной проблемой тренеров ЕС в обучении военных ВСУ
Старые танки, стареющие новобранцы и отсутствие компетентных переводчиков усложняют усилия Берлина по обучению военных ВСУ. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на представителей тренировочной миссии Евросоюза.
Когда немецкие, голландские и датские офицеры в Северной Германии начали тренировать военных ВСУ, «они не ожидали, что нехватка компетентных переводчиков станет главной проблемой», пишет издание.
«Переводчики – это проблема номер один», – сказал голландский бригадный генерал Мартин Бонн, который является заместителем главы многонациональной тренировочной миссии ЕС, созданной в ноябре прошлого года для обучения ВСУ различным видам оружия и тактики.
Отмечается, что Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, у которых часто возникают проблемы с необходимым запасом слов, которые используются в военном или техническом контексте. Такая же проблема, пишет издание, возникла в Дании, где на авиабазе около восьми украинских пилотов и десятки вспомогательного персонала проходят подготовку для управления истребителями F-16.
Европейские тренеры также замечают, что командиры ВСУ «на передовой часто не желают щадить своих лучших людей». «Одному волонтеру, оказавшемуся в Германии, был 71 год», – пишет издание.
Кроме того, FT отмечает, что «Leopard 1, который Берлин согласился поставить вместе с Leopard 2, рассматривается как худшая из двух моделей, хотя перед отправкой в Украину он проходит ремонт».
В августе 2022 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз создает учебные базы, чтобы тренировать на них террористов для киевского режима.
«Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС обсуждается вопрос о запуске миссии по обучению украинских солдат в одной из близлежащих к Украине стран. «Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта», – сказал он.
В ноябре 2022 г. ТАСС со ссылкой на председательство Чехии в Совете ЕС писал, что ЕС запустил тренировочную миссию для ВСУ. Планировалось провести обучение 15 000 военных.
После начала спецоперации западные страны стали оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку. Против России ввели масштабные санкции, а на Украину начали поставлять оружие из США и стран Европы. Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.