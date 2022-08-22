Захарова заявила о планах ЕС «натаскивать террористов» для киевского режима
Евросоюз создает тренировочные базы, чтобы тренировать на них террористов для киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС обсуждается вопрос о запуске миссии по обучению украинских солдат в одной из близлежащих к Украине стран. «Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта», — сказал он.
Боррель добавил, что обсуждение этого вопроса намечено на 29 августа в рамках неформального заседания глав министерств обороны стран ЕС в Праге.
Накануне французская газета Le Monde сообщила, что частная военная компания Mozart обучает украинских солдат на линии соприкосновения в Донбассе. По данным газеты, за четыре месяца обучение прошли около 2 500 военнослужащих ВСУ. Об этом изданию рассказал руководитель компании, полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн.
24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении спецоперации связано с угрозой для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР.
После начала спецоперации западные страны стали оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку. Против России ввели масштабные санкции, а на Украину начали поставлять оружие из США и стран Европы. Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
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