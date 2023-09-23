Газета
Общество

Власти Севастополя сообщили о ракетной опасности

Ведомости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о ракетной опасности в городе. До этого сегодня, 23 сентября, он сообщил о срабатывании системы ПВО и падении ракетных обломков.

«Внимание всем! Ракетная опасность! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна», – написал он в своем Telegram-канале.

Также в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщается, что в Севастополе приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщается, что в Севастополе приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение», – говорится в сообщении.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Ограничения введены на фоне ракетной атаки на город. Утром 23 сентября Развожаев сообщил о срабатывании системы ПВО и падении ракетных обломков возле причала в районе Сухарной балки.

22 сентября армия Украины совершила атаку на Севастополь. В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. Изначально министерство сообщило об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнило, что пока он числится пропавшим без вести. Развожаев предупреждал, что на полигоне в районе Кара-Кобы проведут уничтожение части сбитой ракеты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных