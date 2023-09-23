Власти Севастополя сообщили о ракетной опасности
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о ракетной опасности в городе. До этого сегодня, 23 сентября, он сообщил о срабатывании системы ПВО и падении ракетных обломков.
«Внимание всем! Ракетная опасность! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна», – написал он в своем Telegram-канале.
Также в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщается, что в Севастополе приостановлено движение морского пассажирского транспорта.
В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщается, что в Севастополе приостановлено движение морского пассажирского транспорта.
«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение», – говорится в сообщении.
Ограничения введены на фоне ракетной атаки на город. Утром 23 сентября Развожаев сообщил о срабатывании системы ПВО и падении ракетных обломков возле причала в районе Сухарной балки.
22 сентября армия Украины совершила атаку на Севастополь. В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. Изначально министерство сообщило об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнило, что пока он числится пропавшим без вести. Развожаев предупреждал, что на полигоне в районе Кара-Кобы проведут уничтожение части сбитой ракеты.