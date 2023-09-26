ВС России уничтожили склад ВСУ с 3000 тонн боеприпасов
Вооруженные силы России 25 сентября уничтожили крылатой ракетой склад вооружения и боеприпасов ВСУ под Киселевкой в Херсонской области, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
«25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области», – говорится в комментарии к опубликованному видео удара.
В результате удара и последовавшей за ним детонации военной продукции было уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось свыше 3000 т боеприпасов различного калибра, добавили в Минобороны.
В своей сводке от 25 сентября Минобороны сообщило об уничтожении под Киселевкой склада боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны. Также отмечалось уничтожение двух полевых пунктов боепитания подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Середина-Буда Сумской области и Кисловка Харьковской области.
25 сентября Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ на Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Кроме того, в ДНР и Херсонской области российские военные поразили склады боеприпасов ВСУ. ВС РФ также нанесли групповой удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ.
В тот же день Минобороны рассказало о нанесении российскими Су-34 ударов по командным пунктам и пунктам управления беспилотниками, а также по бронетехнике ВСУ на Краснолиманском направлении. Для этого российская авиация использовала управляемые авиационные бомбы. В середине сентября СМИ сообщали, что Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, которые раньше на этом самолете не использовались.