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ВС России уничтожили склад ВСУ с 3000 тонн боеприпасов

Ведомости

Вооруженные силы России 25 сентября уничтожили крылатой ракетой склад вооружения и боеприпасов ВСУ под Киселевкой в Херсонской области, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

«25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области», – говорится в комментарии к опубликованному видео удара.

В результате удара и последовавшей за ним детонации военной продукции было уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось свыше 3000 т боеприпасов различного калибра, добавили в Минобороны.

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В своей сводке от 25 сентября Минобороны сообщило об уничтожении под Киселевкой склада боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны. Также отмечалось уничтожение двух полевых пунктов боепитания подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Середина-Буда Сумской области и Кисловка Харьковской области.

25 сентября Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ на Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Кроме того, в ДНР и Херсонской области российские военные поразили склады боеприпасов ВСУ. ВС РФ также нанесли групповой удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ.

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В тот же день Минобороны рассказало о нанесении российскими Су-34 ударов по командным пунктам и пунктам управления беспилотниками, а также по бронетехнике ВСУ на Краснолиманском направлении. Для этого российская авиация использовала управляемые авиационные бомбы. В середине сентября СМИ сообщали, что Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, которые раньше на этом самолете не использовались.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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