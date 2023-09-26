ВС России уничтожили склад ВСУ с 3000 тонн боеприпасов

В тот же день Минобороны рассказало о нанесении российскими Су-34 ударов по командным пунктам и пунктам управления беспилотниками, а также по бронетехнике ВСУ на Краснолиманском направлении. Для этого российская авиация использовала управляемые авиационные бомбы. В середине сентября СМИ сообщали, что Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, которые раньше на этом самолете не использовались.