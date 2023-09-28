Азербайджан начал регистрировать армян Карабаха для определения их правстатуса
Власти Азербайджана запустили специальный портал для регистрации армянских жителей Карабаха и определения их правового статуса. Об этом сообщил азербайджанский новостной портал Day.Az со ссылкой на администрацию президента.
Регистрацию начали для реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество. Рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе поручили определить их правовой статус.
Принимать и регистрировать электронные заявления будет Государственная миграционная служба. Первичная регистрация позволит армянам, проживающим в Карабахском регионе, эффективно пользоваться всеми государственными услугами, а также «удовлетворять социально-экономические и гуманитарные потребности».
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о договоренности о полном прекращении огня. Затем в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана, после которых военные Карабаха начали сдавать оружие. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.