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Азербайджан начал регистрировать армян Карабаха для определения их правстатуса

Ведомости

Власти Азербайджана запустили специальный портал для регистрации армянских жителей Карабаха и определения их правового статуса. Об этом сообщил азербайджанский новостной портал Day.Az со ссылкой на администрацию президента.

Регистрацию начали для реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество. Рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе поручили определить их правовой статус.

Принимать и регистрировать электронные заявления будет Государственная миграционная служба. Первичная регистрация позволит армянам, проживающим в Карабахском регионе, эффективно пользоваться всеми государственными услугами, а также «удовлетворять социально-экономические и гуманитарные потребности».

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о договоренности о полном прекращении огня. Затем в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана, после которых военные Карабаха начали сдавать оружие. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

К утру 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 65 000 человек, к 12:00 по местному времени их число превысило 68 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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