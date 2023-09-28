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Семь домов и ЛЭП пострадали в селе Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Ведомости

Украинские войска обстреляли село Теребрено в Белгородской области. Снаряды повредили семь жилых домов, линию электропередачи и три административных здания, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Уточненная информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района. Пострадавших нет. Разрушения различной степени выявлены в семи частных домовладениях и трех административных зданиях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы», – уточнил глава региона.

Гладков также отметил, что для восстановления поврежденной при обстреле ЛЭП нужно согласовать все необходимые работы с Министерством обороны. Ремонт линии электропередачи начнется с одобрения ведомства.

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Оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале уточнил, что вместе с Теребреным под обстрел со стороны ВСУ утром попало село Староселье. По Теребрину украинские военные выпустили 40 снарядов из минометов, по Староселью – 14. 

Губерантор добавил, что ранее 28 сентября в Белгородском районе сработала система ПВО. Российские военнослужащие сбили украинский беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Сотрудники оперативных служб выясняют информацию о последствиях ЧП на земле, отметил Гладков.

Оперштаб региона также сообщил, что утром 28 сентября на территории Белгородской области под обстрел ВСУ попало еще несколько сел, в том числе Большетроицкое в Шебекинском городском округе. Украинские войска ударили по населенному пункту 12 снарядами. В результате атаки пострадал мужчина – его госпитализировали с осколочными ранениями бедра. Повреждения зафиксировали в одном многоквартирном и семи частных домах. Там выбиты окна, частично разрушены фасады, кровля, заборы и хозяйственные постройки.

За день под атаки ВСУ в регионе также попал город Шебекино – в нему выпустили шесть минометных снарядов. Среди сел под минометными обстрелами оказались Муром (три снаряда), Маломихайловка (девять снарядов), Новая Таволжанка и Середа (по восемь снарядов). По селу Середа украинские войска также ударили осколочным боеприпасом, сброшенным с дрона. Разрушений и пострадавших в этих населенных пунктах не выявили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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