Семь домов и ЛЭП пострадали в селе Белгородской области из-за обстрела ВСУ

За день под атаки ВСУ в регионе также попал город Шебекино – в нему выпустили шесть минометных снарядов. Среди сел под минометными обстрелами оказались Муром (три снаряда), Маломихайловка (девять снарядов), Новая Таволжанка и Середа (по восемь снарядов). По селу Середа украинские войска также ударили осколочным боеприпасом, сброшенным с дрона. Разрушений и пострадавших в этих населенных пунктах не выявили.