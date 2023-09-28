«Единая Россия» отчиталась о планах по развитию новых регионов
Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин рассказал о планах партии по восстановлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Планируется модернизация и стройка 3000 социальных объектов, включая 460 детских садов, 600 больниц и поликлиник, а также 650 объектов, оказывающих образовательные услуги. Также единороссы хотят закупить 385 школьных автобусов и модернизировать 16 500 пищеблоков в школах, колледжах и вузах. Кроме того, партия власти обещает новым территориям 275 новых медицинских автомобилей. «Единая Россия» отремонтирует 19 200 км дорог регионального значения и 11 500 местного значения. Также восстановят почти 1000 домов и покроют все территории «надежной» сотовой связью и цифровым телевидением.
«За каждой этой цифрой стоят судьбы людей, их ожидания и надежды, с которыми они голосовали год назад на референдуме», – добавил Сидякин. Все эти цифры будут реализованы, уверил он. Задача партии в этом случае заключается в том, чтобы суметь проконтролировать строительство каждого объекта в срок по «самым высшим и лучшим стандартам качества, которые существуют у нас в стране», резюмировал Сидякин.
В проекте федерального бюджета на 2024–2026 гг. появилась новая госпрограмма «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». На ее реализацию в 2024 г. планируется выделить 37,5 млрд руб. В 2025–2026 гг. средств на нее не предусмотрено.
Также новым регионам планируются трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности, следует из пояснительной записки. Эта статья расходов включена в госпрограмму «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». В частности, объем межбюджетных трансфертов увеличится на 178 млрд руб. в 2024 г., 157 млрд руб. в 2025 г. и 150 млрд руб. в 2026 г. Этот рост объясняется в пояснительной записке предоставлением дотаций бюджетам четырех новых регионов, а также «уточнением прогноза поступления налога на прибыль». Еще по 8 млрд руб. в 2024–2026 гг. планируется выделить для частичной компенсации допрасходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в новых субъектах.