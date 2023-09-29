Россия распространила проект заявления Совбеза ООН по «Северным потокам»
Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи», – написал он.
В проекте заявления Россия предлагает осудить подрывы газопроводов как акты терроризма и призывает провести независимое международное расследование, пишет ТАСС со ссылкой на документ. В нем также указывается, что Совбез «выражает серьезную обеспокоенность» из-за отсутствия официальной информации, что препятствует расследованию. В связи с этим Совбез призывает Данию, Германию и Швецию ускорить расследование и сотрудничать с РФ и оператором «Северных потоков».
В ночь на 26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Затем было установлено, что трубопроводы были подорваны, уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
Уже в октябре того же года Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
Президент РФ Владимир Путин спустя несколько дней после подрыва осенью 2022 г. обвинил в произошедшем «англосаксов». В Кремле неоднократно призывали провести независимое расследование и допустить до него Россию.