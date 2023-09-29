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Путин поручил Трошеву сформировать подразделения добровольцев

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил герою России и бывшему начальнику штаба ЧВК «Вагнер» Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений. Об этом глава государства сообщил на встрече с Трошевым и замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. 

«На последней встрече мы говорили о том, что вы занимаетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», – сказал Путин.

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Президент отметил опыт Трошева, который тот получил при участии в таком подразделении. «Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – сказал он. 

Помимо этого в рамках разговора с Трошевым, который прошел вечером 28 сентября, Путин отметил необходимость соблюдать одинаковые социальные гарантии как для добровольцев, так и для кадровых военных. «Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», – сказал президент.

Андрею Трошеву 61 год. Ранее он возглавлял штаб ЧВК «Вагнер». В 2016 г. стал Героем России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» 29 сентября рассказал, что Трошев сейчас работает в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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