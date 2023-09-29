Путин поручил Трошеву сформировать подразделения добровольцев
Президент России Владимир Путин поручил герою России и бывшему начальнику штаба ЧВК «Вагнер» Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений. Об этом глава государства сообщил на встрече с Трошевым и замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым.
«На последней встрече мы говорили о том, что вы занимаетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», – сказал Путин.
Президент отметил опыт Трошева, который тот получил при участии в таком подразделении. «Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – сказал он.
Помимо этого в рамках разговора с Трошевым, который прошел вечером 28 сентября, Путин отметил необходимость соблюдать одинаковые социальные гарантии как для добровольцев, так и для кадровых военных. «Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», – сказал президент.
Андрею Трошеву 61 год. Ранее он возглавлял штаб ЧВК «Вагнер». В 2016 г. стал Героем России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» 29 сентября рассказал, что Трошев сейчас работает в Минобороны.