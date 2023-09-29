Путин поручил Трошеву сформировать подразделения добровольцев

Президент отметил опыт Трошева, который тот получил при участии в таком подразделении. «Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – сказал он.