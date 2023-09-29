Путин выступит с обращением в связи с годовщиной присоединения новых регионов
Президент России Владимир Путин выступит с видеообращением в связи с годовщиной воссоединения новых регионов с Россией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Путин провести встречу с главами новых регионов, так как завтра будет первая годовщина воссоединения их с Россией, Песков отметил, что с руководителями субъектов общение проходит регулярно.
«Мы имеем в виду, что президент обратится, будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией», – сказал Песков.
28 сентября Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией. Документ приравнивает день вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к дням воинской славы.
30 сентября 2022 г. Путин подписал договоры о вхождении новых территорий в состав России с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В сентябре этого года в новых регионах прошли выборы глав субъектов РФ по российскому законодательству. В результате губернаторами Запорожской и Херсонской областей были избраны Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно, главами ЛНР и ДНР – Леонид Пасечник и Денис Пушилин.