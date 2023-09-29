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Путин выступит с обращением в связи с годовщиной присоединения новых регионов

Ведомости

Президент России Владимир Путин выступит с видеообращением в связи с годовщиной воссоединения новых регионов с Россией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Путин провести встречу с главами новых регионов, так как завтра будет первая годовщина воссоединения их с Россией, Песков отметил, что с руководителями субъектов общение проходит регулярно.

«Мы имеем в виду, что президент обратится, будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией», – сказал Песков.

28 сентября Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией. Документ приравнивает день вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к дням воинской славы.

30 сентября 2022 г. Путин подписал договоры о вхождении новых территорий в состав России с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В сентябре этого года в новых регионах прошли выборы глав субъектов РФ по российскому законодательству. В результате губернаторами Запорожской и Херсонской областей были избраны Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно, главами ЛНР и ДНР – Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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