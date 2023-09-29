СМИ: финские военные тайно заключают договоры с владельцами земли у границы с РФ
Силы обороны Финляндии начали заключать с владельцами земельных участков на границе с Россией секретные договора о начале строительства фортификаций на их территории. За это собственникам выплачивают 750 евро единовременно ($795 по текущему курсу) и по 4800 евро ($5086) за каждый гектар, который будут использовать военные. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.
«За последние полтора года десятки землевладельцев заключили секретные соглашения о землепользовании, которые позволяют начинать строительство укреплений на принадлежащих им территориях с уведомлением за день. <...> Такие договоренности силы обороны Финляндии начали заключать около шести лет назад, но после начала спецоперации процесс ускорился», – отмечается в публикации.
Газета отметила, что после подписания такие договоренности засекречиваются. Соглашения действуют в течение 20 лет.
Уведомления о начале работ на участках владельцы земли могут получить как в письменном виде, так и по электронной почте минимум за сутки. Если во время строительства их имуществу причинят ущерб, то потери компенсируют отдельно.
Финские военные на территории таких участков также смогут проводить учения длительностью до 14 дней в год. Они смогут группировать войска, перемещать оборудование, оборудовать склады, устанавливать охрану.
О намерении построить фортификационное ограждение на границе с Россией Финляндия заявила в июне 2022 г. Забор может появиться в восточной части границы для защиты от «угроз гибридного характера», в том числе и от возможной «миграции в целях политического давления».