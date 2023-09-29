СМИ: финские военные тайно заключают договоры с владельцами земли у границы с РФ

Силы обороны Финляндии начали заключать с владельцами земельных участков на границе с Россией секретные договора о начале строительства фортификаций на их территории. За это собственникам выплачивают 750 евро единовременно ($795 по текущему курсу) и по 4800 евро ($5086) за каждый гектар, который будут использовать военные. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.