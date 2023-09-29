Граждане Украины смогут въезжать в Россию по истекшим внутренним паспортам

Согласно документу, украинцы могут въехать в Россию без виз на основании внутреннего и заграничного, дипломатического, служебного паспортов, а также удостоверения личности моряка и члена экипажа воздушного судна. Возможность въезда сохраняется даже если срок действия этих документов истек. По этим же документам они могут покинуть Россию.