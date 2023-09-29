Граждане Украины смогут въезжать в Россию по истекшим внутренним паспортам
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины могут въехать на территорию России без виз и по истекшим внутренним паспортам. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, украинцы могут въехать в Россию без виз на основании внутреннего и заграничного, дипломатического, служебного паспортов, а также удостоверения личности моряка и члена экипажа воздушного судна. Возможность въезда сохраняется даже если срок действия этих документов истек. По этим же документам они могут покинуть Россию.
Если у украинца нет этих документов, то выехать из России он может на основании копии заключения МВД об установлении личности иностранца, если сопредельные страны примут его.
В 2022 г. на фоне ввода Украиной визового режима с Россией Москва обсуждала введение виз для украинцев. Замглавы МИДа Андрей Руденко отмечал, что отмена безвизового режима с Украиной усложнит въезд беженцев. Позже в октябре замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказывал, что Москва не намерена вводить визы.