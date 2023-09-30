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Минобороны: над Белгородской областью уничтожены девять снарядов РСЗО «Ураган»

Ведомости

Средства ПВО уничтожили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над Белгородской областью ночью, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Ночью 30 сентября около 3:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"», – говорится в сообщении.

Снаряды были сбиты в воздухе. Последствия на земле уточняются, предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Утром 29 сентября в небе над Белгородской областью средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Позднее в этот же день Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Дорогощь Грайворонского городского округа. В результате обстрела было повреждено здание школы. 28 сентября этом же округе с помощью дрона ВСУ атаковали село Новостроевка-Вторая – пострадавших не было, но взрывная волна повредила две машины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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