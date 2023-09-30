Минобороны: над Белгородской областью уничтожены девять снарядов РСЗО «Ураган»

Утром 29 сентября в небе над Белгородской областью средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Позднее в этот же день Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Дорогощь Грайворонского городского округа. В результате обстрела было повреждено здание школы. 28 сентября этом же округе с помощью дрона ВСУ атаковали село Новостроевка-Вторая – пострадавших не было, но взрывная волна повредила две машины.