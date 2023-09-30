Минобороны: над Белгородской областью уничтожены девять снарядов РСЗО «Ураган»
Средства ПВО уничтожили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над Белгородской областью ночью, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Ночью 30 сентября около 3:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"», – говорится в сообщении.
Снаряды были сбиты в воздухе. Последствия на земле уточняются, предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
Утром 29 сентября в небе над Белгородской областью средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Позднее в этот же день Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Дорогощь Грайворонского городского округа. В результате обстрела было повреждено здание школы. 28 сентября этом же округе с помощью дрона ВСУ атаковали село Новостроевка-Вторая – пострадавших не было, но взрывная волна повредила две машины.