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Посольство РФ в Ливии посмеялось над предостережениями Вашингтона

Ведомости

Предостережение Белого дома в адрес руководства Ливии из-за сближения с Москвой вызывает смех, говорится в Telegram-канале российского посольства в Триполи.

«Для тех, кто не читает на арабском: "Белый дом предостерег командующего ЛНА и всех ливийских руководителей от того, чтобы полагаться на [Владимира] Путина". Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», – говорится в сообщении российского представительства.

28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил «РИА Новости», что Путин провел встречу с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. По его словам, стороны обсудили ситуацию в Ливии и в Североафриканском регионе.

О встрече ранее сообщила пресс-служба ЛНА: она заявила на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) о прибытии Хафтара в Россию. В сообщении отмечалось, что лидер ливийской армии провел встречи с Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу.

Телеканал Al-Hadath 29 сентября сообщил со ссылкой на представителя Белого дома о том, что США предостерегают Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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