Посольство РФ в Ливии посмеялось над предостережениями Вашингтона
Предостережение Белого дома в адрес руководства Ливии из-за сближения с Москвой вызывает смех, говорится в Telegram-канале российского посольства в Триполи.
«Для тех, кто не читает на арабском: "Белый дом предостерег командующего ЛНА и всех ливийских руководителей от того, чтобы полагаться на [Владимира] Путина". Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», – говорится в сообщении российского представительства.
28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил «РИА Новости», что Путин провел встречу с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. По его словам, стороны обсудили ситуацию в Ливии и в Североафриканском регионе.
О встрече ранее сообщила пресс-служба ЛНА: она заявила на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) о прибытии Хафтара в Россию. В сообщении отмечалось, что лидер ливийской армии провел встречи с Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу.
Телеканал Al-Hadath 29 сентября сообщил со ссылкой на представителя Белого дома о том, что США предостерегают Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Москвой.