Посольство РФ в Ливии посмеялось над предостережениями Вашингтона

О встрече ранее сообщила пресс-служба ЛНА: она заявила на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) о прибытии Хафтара в Россию. В сообщении отмечалось, что лидер ливийской армии провел встречи с Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу.