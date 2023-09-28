Путин встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армии Хафтаром
Президент России Владимир Путин провел встречу с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Он обсудил с главой ЛНА ситуацию в Ливии и в Североафриканском регионе, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, мы подтверждаем факт такой встречи. Действительно, была встреча с Хафтаром. Обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом», – отметил Песков.
Ранее пресс-служба ЛНА заявила на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) о прибытии Хафтара в Россию. В сообщении отмечалось, что лидер ливийской армии провел встречи с Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу.
В октябре - ноябре президент России может встретиться с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком. Додик объявил о своем намерении провести переговоры с Путиным в эфире национального радио и телевидения.