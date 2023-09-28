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Президент Республики Сербской намерен встретиться с Путиным в октябре – ноябре

Ведомости

Президент Республики Сербской (РС, составная часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик приедет в Россию на очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным в конце октября. Об этом он заявил в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.

«Президент России – лучший человек, которого я встречал в политике, и я горжусь тем, что у меня есть возможность поговорить с ним», – сказал Додик.

Он отметил, что планирует посетить Россию в период с 20 октября по 5 ноября. Додик также заявил, что собирается поехать в Китай и встретиться с председателем Си Цзиньином.

23 мая Путин встречался с Додиком в Москве. Президент России поблагодарил коллегу за поддержку интереса к русскому языку и культуре на государственном уровне, а также за нейтральную позицию по Украине. 6 июня Путин наградил Додика орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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