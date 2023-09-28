Президент Республики Сербской намерен встретиться с Путиным в октябре – ноябре
Президент Республики Сербской (РС, составная часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик приедет в Россию на очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным в конце октября. Об этом он заявил в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.
«Президент России – лучший человек, которого я встречал в политике, и я горжусь тем, что у меня есть возможность поговорить с ним», – сказал Додик.
Он отметил, что планирует посетить Россию в период с 20 октября по 5 ноября. Додик также заявил, что собирается поехать в Китай и встретиться с председателем Си Цзиньином.
23 мая Путин встречался с Додиком в Москве. Президент России поблагодарил коллегу за поддержку интереса к русскому языку и культуре на государственном уровне, а также за нейтральную позицию по Украине. 6 июня Путин наградил Додика орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской».