Президент Республики Сербской намерен встретиться с Путиным в октябре – ноябре

23 мая Путин встречался с Додиком в Москве. Президент России поблагодарил коллегу за поддержку интереса к русскому языку и культуре на государственном уровне, а также за нейтральную позицию по Украине. 6 июня Путин наградил Додика орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской».