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Путин наградил президента Республики Сербской орденом Александра Невского

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской (РС, составная часть Боснии и Герцеговины) Милорада Додика. Президентский указ опубликован на портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской», – объясняется в указе награждение Додика.

23 мая состоялась встреча Путина и Додика в Москве. Российский президент поблагодарил тогда Додика за поддержку интереса к русскому языку и культуре на государственном уровне, а также за нейтральную позицию по событиям на Украине. В ответ лидер боснийских сербов заявил, что республика остается «упорной в своей политической позиции». По его словам, Россия пыталась обеспечить гарантии безопасности, но в итоге была вынуждена начать спецоперацию на Украине. Додик добавил, что Республика Сербская выступает за скорейшее мирное урегулирование ситуации.

22 мая Додик встретился в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. В пресс-службе Совбеза уточнили, что стороны обменялись мнениями «по проблематике региональной безопасности в современных геополитических условиях». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных