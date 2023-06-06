Путин наградил президента Республики Сербской орденом Александра Невского

23 мая состоялась встреча Путина и Додика в Москве. Российский президент поблагодарил тогда Додика за поддержку интереса к русскому языку и культуре на государственном уровне, а также за нейтральную позицию по событиям на Украине. В ответ лидер боснийских сербов заявил, что республика остается «упорной в своей политической позиции». По его словам, Россия пыталась обеспечить гарантии безопасности, но в итоге была вынуждена начать спецоперацию на Украине. Додик добавил, что Республика Сербская выступает за скорейшее мирное урегулирование ситуации.