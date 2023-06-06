Путин наградил президента Республики Сербской орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской (РС, составная часть Боснии и Герцеговины) Милорада Додика. Президентский указ опубликован на портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской», – объясняется в указе награждение Додика.
23 мая состоялась встреча Путина и Додика в Москве. Российский президент поблагодарил тогда Додика за поддержку интереса к русскому языку и культуре на государственном уровне, а также за нейтральную позицию по событиям на Украине. В ответ лидер боснийских сербов заявил, что республика остается «упорной в своей политической позиции». По его словам, Россия пыталась обеспечить гарантии безопасности, но в итоге была вынуждена начать спецоперацию на Украине. Додик добавил, что Республика Сербская выступает за скорейшее мирное урегулирование ситуации.
22 мая Додик встретился в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. В пресс-службе Совбеза уточнили, что стороны обменялись мнениями «по проблематике региональной безопасности в современных геополитических условиях».